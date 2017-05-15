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Политика

Медведев обозначил новые критерии создания особых экономических зон

Новые критерии создания особых экономических зон будут включать в себя оценку рентабельности и грозить финансовой ответственностью регионам за недостижение ряда показателей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщив, что подписал соответствующий документ, передает газета «Ведомости».

«Этот документ вводит новые критерии для создания таких территорий, потому что их было создано немало, но далеко не все они показали себя эффективными», – сказал он на совещании с вице-премьерами.

По его словам, теперь при организации новой экономической зоны необходимо будет предоставить оценку ее рентабельности, доходности и сроков окупаемости всего проекта. «Причем нужно иметь проект планировки территорий, перспектив развития территорий. Это должны делать регионы и муниципалитеты, причем нужно анализировать все вопросы, включая экологические риски, возможности, связанные с устранением потенциального ущерба окружающей среде», – сказал Дмитрий Медведев.

Глава Правительства также отметил, что помимо этого управляющая компания должна будет иметь опыт создания подобной инфраструктуры.

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