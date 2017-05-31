Жить жизнью города: Урнотерапия

16:45, 31 мая 2017, ПАИ

Предметом нашего внимания сегодня станут городские урны, которые в идеале должны обнаруживаться рядом с каждой скамейкой, а также в наиболее популярных местах для променада. За рамками публикации останутся урны на городских остановках (о них отдельно), урны для праха и избирательные урны.

Задача урны — поддерживать чистоту на улицах и в парках, вовремя подхватывая брошенные в её сторону бумажку или окурок. От того, сколько урн стоит в городе, прямо пропорционально зависит его чистота. Впрочем чрезмерно увлекаться благоустройством, как это сделано в сквере перед псковским театром, тоже не стоит. В результате превышения предельно допустимой концетрации мусоросборников на квадратный метр этот пятачок получил меткое народное название «Сквер сорока урн».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





Ещё, конечно, чистота в городе зависит от степени самосознания и воспитанности, но, согласитесь, что мусорить возле урны со спокойной душой могут только гопники 80-го уровня. А вот когда урны рядом нет, горожанин позволяет себе использовать любую возможность для избавления от мусора — основание фонаря, трещину в асфальте, зазор между бордюрными камнями. Фантазия человеческого свинства безгранична.

Урны бывают напольными с установкой на дно или подставку и крепящимися, например, на стену или столб. Такие популярны в Риге и Таллине.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В Пскове предпочтение отдано урнам, которые ни к чему не крепятся.

С точки зрения обслуживания, урны делятся на стационарные и переносные, переворачивающиеся и статичные, под навесом и открытые, с пакетом и без, с ведром и без него. В Пскове представлены все перечисленные конструкции, однако наибольшей популярностью пользуются бетонные урны с металлическим вставным ведром. Видимо, из-за своей повышенной антивандальности. Такие можно обнаружить и в обновлённых частях города, и там, куда реконструкция не дотянулась.



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин



Фото: Александр Сидоренко и Максим Пушкин

























Разумеется, содержать городские урны выгоднее, чем подметать с улиц ворох бумажек, банок, обёрток, окурков и других отходов. Основная задача при их обслуживании — необходимость вовремя удалять мусор. Так как урна наполняется без расписания, нужно постоянно её проверять и опустошать. С этим, кажется, в Пскове проблем нет. Переполненные мусорные ящики можно увидеть разве что во время больших городских праздников. Урну, естественно, обслуживает дворник, который должен либо перевернуть её, либо, что чаще, достать из неё ведро или мешок. Урны без мешка дешевле в смысле расходных материалов, но больше подвержены загрязнению. Урны с мешком выглядят куда опрятнее.

Производители предлагают урны для различного мусора: пластик, окурки, стекло, бумага и прочее. Но в Пскове не мудрствовали и, конечно же, установили урны сразу для всего. До раздельного сбора мусора нам, пожалуй, ещё жить и жить.

По классификации дизайнера Артемия Лебедева, идеальная урна — закрытая, ёмкость с ведром внутри, с пакетом в ведре, с открывающейся дверкой для чистки и местом для рекламы.

Идеальная урна также снабжена пепельницей, чтобы у граждан не возникало соблазна тушить окурки о бортики. И такие урны в Пскове есть — в Детском парке. Мало, но есть. Это тот случай, когда урны выглядят лучше скамеек. Здесь же, в парке, можно разглядеть минималистичные, аккуратные железные корзинки, урны с округлыми навесами, перетянутые мусорными мешками, ну и бетонные кубы, куда без них.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко















Повторюсь, что благоустроители в Пскове руководствовались простым принципом: «если не знаешь, какую урну поставить, ставь бетонную/каменную». После такой вот картины на набережной Псковы это неудивительно.

В Ботаническом саду — царство каменных урн, гладких или декорированных барельефом «одинокий тюльпан», а то и вовсе узором «под барашка».



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко







На набережной Псковы по левую сторону от Троицкого моста, а также в Финском парке установлены небольшие, приятного вида урны из металла (внутри) и дерева (снаружи). Они неплохо сочетаются с местными скамейками, правда, почему-то есть не везде. Поэтому, если вы расположились в безурновой части пешеходной зоны, то обёртки от мороженого предстоит выбрасывать где-нибудь по соседству. Это, конечно, не слишком удобно и странно.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко







В остальных реконструированных, и не очень, частях города приходится констатировать безоговорочное господство каменных урн без особых изысков. В этом списке Кутузовский сквер, сквер у памятника Калинину, площадь Ленина, набережная Псковы по правую сторону от Троицкого моста. Исключение составляют только Золотая набережная с железными урнами на витых ножках, её продолжение (в сторону Высокой башни), а также улицы Пушкина и Ленина с плетёными цилиндрами на железной ножке.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин























На набережной Великой урны и вовсе гранитные, но там в сочетании со скамейками это вопросов не вызывает. Про мусоросборники на улице Калинина я лучше ничего писать не буду. Скажу только, что их, как и скамейки, неплохо бы отдать на откуп студентам-дизайнерам. Уверена, они нашли бы возможность оживить это уныние.



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко



Фото: Максим Пушкин и Александр Сидоренко













В соседних Пскову российских городах, включённых в состав Новой Ганзы, дела с урнами обстоят также весьма разнообразно. Из общего - вновь полная обезличенность и отсутствие на урне каких-либо обозначений в виде названия города или всё того же герба. В этом же нет ничего некрасивого или тем более унизительного. Если уж не на люках, не на фонарях, то хотя бы на урнах можно обозначить их принадлежность Пскову, разместив аккуратную подпись (как в Кракове), только, конечно, в этом случае лучше обойтись без «славянской вязи».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В ганзейских городах Европы бросается в глаза стремление установить как можно более вместительные урны, вплоть до мини-контейнеров - например, в Любеке. Не слишком эстетично, но для туристического города практично. Это избавляет от необходимости опустошать мусоросборники несколько раз в день.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Пскову можно было бы взять на вооружение опыт Риги и Таллина с их аккуратными навесными урнами, в том числе на столбах. Удобно выкинуть обёртку на бегу, а не нести её до ближайшей остановки, которая зачастую исполняет роль городского «урнового оазиса». Об «именных» урнах, по примеру Кракова, говорилось выше. Ещё неплохо перенять возможность размещать на урнах рекламу. Это было бы актуально (но не только) для частных урн (такие, кстати, имеются в Тарту) при кафе и магазинчиках. Ничего зазорного в этом нет.