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Общество

Мастер-класс по вопросам ЖКХ пройдет в Псковской областной библиотеке

17 мая в 10:00 в Псковской областной библиотеке состоится День информации из цикла «Электронный гражданин», в рамках которого пройдет мастер – класс по работе с официальными, информационными порталами и электронными ресурсами, посвященными различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В ходе мероприятия представители некоммерческой организации «Союз собственников недвижимости Псковской области» расскажут о возможностях интерактивного электронного взаимодействия граждан с органами власти по вопросам ЖКХ, а также ответят на волнующие вопросы по регулированию отношений между собственниками и управляющей компанией.

Вход свободный. Контактный телефон: 72-32-28.

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