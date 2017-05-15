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Общество

Двух дебоширов задержали в псковском кафе сотрудники Росгвардии

В Пскове в одном из кафе сотрудники Росгвардии задержали дебоширов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в кафе на улице Юбилейной, гражданин пристает к посетителям и работникам заведения, при этом выражается грубой нецензурной бранью.

В ходе задержания, подозреваемый и его знакомый попытались оказать наряду сопротивление. Позже их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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