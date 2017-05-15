Субботник на берегу Смолинского озера организовали активисты псковского ОНФ

17:19, 15 мая 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» организовали субботник по уборке от мусора прибрежной территории и берега Смолинского озера в поселке Палкино. Мероприятие собрало более 60 человек, которые привели в порядок прибрежную территорию протяженностью около 2 км и убрали локальную свалку бытового и строительного мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В благоустройстве территории приняли участие жители поселка Палкино и специально приехавшие поучаствовать в акции псковичи и гости из Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие также главы администрации поселка Палкино и Палкинской волости и депутаты районного собрания.

Участники акции собрали отходов на пять грузовиков. В основном это разбросанный мусор после пикников нерадивых отдыхающих на прибрежной территории, – отходы бумаги, пластика, полиэтилена, бутылки, жестяные банки. Инвентарь для уборки был предоставлен администрацией поселка, машины для вывоза мусора организовал местный парламентарий.

«Мы убрали также и локальную стихийную свалку мусора, образовавшуюся, видимо, после выгруза его из машины – среди бытового мусора в мешках был даже выброшенный старый диван», – рассказала член регионального штаба ОНФ, инициатор акции Наталья Плявинская.

После уборки территории силами участников акции была восстановлена волейбольная площадка, благоустроен поселковый пляж и сооружены скамейки для отдыха.

«Накануне проведения субботника мы разместили объявление в социальных сетях, распространили листовки с призывом прийти и помочь убрать наш берег. Мы не ожидали, что соберется более 60 неравнодушных граждан, многие пришли со своими детьми. Для юного поколения такая экологическая акция очень важна для воспитания в них бережного отношения к природе. А для жителей поселка подобные субботники – это один из примеров взаимодействия граждан и местной власти. После уборки участники мероприятия выразили намерение подобные акции сделать традиционными и ежегодными. Это и есть лучшее наше достижение как организаторов: мы показали пример, как можно сообща, без особых затрат решать проблемы с мусором и уверены, что палкинцы обязательно возьмут его на вооружение», – отметила Плявинская.

После работы участники субботника собрались у костра, где вместе пили чай с пирогами, ели походную кашу и пели песни, а неподалеку на благоустроенной волейбольной площадке желающие поиграли в волейбол. После захода солнца вместе смотрели в телескоп на звезды.

С начала реализации проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок жителями Псковской области нанесено 115 объектов, из которых 18 уже ликвидированы.