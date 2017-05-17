РЕВИЗИЯ: Барский отдых в «Имении Алтунъ»

11:59, 17 мая 2017, ПАИ

Псковская область славится старинными усадьбами, но многие из них уже давно пришли в упадок. Однако, есть и такие «дворянские гнёзда», которые сумели сохранить былые великолепие и роскошь: именно к ним относится усадьба помещиков Львовых в Новоржевском районе. Усадебный комплекс «Имение Алтунъ» расположен в самом центре Псковской области и славится не только невероятной атмосферой дворянского быта, но и отменным уровнем сервиса. Прикоснуться к истории, вкусить настоящих деревенских продуктов и оценить уровень современных удобств решили корреспондент и фотограф Псковского агентства информации.

В «Имение Алтунъ» мы приехали рано утром и сразу направились в «Барский флигель» - псевдоготический замок, построенный по аналогии с разрушенным немецкими оккупантами в 1944 году. В доме нас встретили гостеприимные горничные, которые уже успели подать завтрак, и мы с радостью проследовали за ними в столовую, откуда доносились просто потрясающие ароматы. Столовая оказалась по-домашнему уютной и изысканно оформленной: к примеру, на стене там размещен рабочий ретро-телефон.

В этот день гости завтракали алтунскими йогуртом, вареньем и блинчиками, и мы с удовольствием к ним присоединились. За чашечкой кофе мы узнали, что завтраки здесь весьма разнообразные: постояльцев угощают сметаной, маслом, творогом, молоком, яйцами, сыром, а также круасанами, пончиками, фрикадельками, запеканками, фруктами и овощами, есть мясные и сырные нарезки для бутербродов. В общем, голодным в Алтуне явно не останешься, тем более, такие аппетитные завтраки включены в стоимость номера.

Сытые и счастливые мы отправились знакомиться с домом, и первым, кого встретили на пути из столовой, оказался Орешек. Этого бельчонка нашли совсем маленьким в парке усадьбы, выкормили из пипетки, и с тех пор он живёт в «Барском флигеле». Орешка по праву можно назвать местной достопримечательностью, он довольно дружелюбный и с удовольствием демонстрирует свой пушистый хвостик гостям.

С трудом оторвавшись от шустрого бельчонка, мы смогли осмотреться на лестничном пролёте, где оказалось много интересных деталей. Помимо стилизованных лестниц и светильников, на стенах можно найти изображения старинного барского замка и фотографии семьи Львовых, снимки различных исторических объектов усадьбы, картины московской художницы Ольги Муратовой, запечатлевшей окрестности имения. В одном из пролетов нашлось место для генеалогического древа помещиков Львовых.



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Фото: ПАИ



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Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Помимо этого, мы приметили в холле антикварные столики, вешалки и оригинальную подставку для зонтов. Последние, кстати, можно увезти с собой в качестве сувениров, либо воспользоваться во время непогоды, чтобы прогуляться по усадебному парку. Для удобства гостей имеются и пледы, с которым можно выйти на террасу и, расположившись в качели или креслах, послушать пение птиц и подышать свежайшим воздухом.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Но в этот прохладный день мы решили не задерживаться на террасе, а всё же оценить номера высокого класса, которыми славится этот флигель. Всего в «Барском флигеле» 11 элегантных номеров пяти категорий, выполненных в усадебном стиле. Они отличаются дизайном и планировкой, но не уступают друг другу в изысканности. В каждом номере есть роскошная кровать, кожаные диванчики, антикварная мебель и даже «приветственный поднос» с электрическим чайником и парой чашек, чтобы гости могли устроить чаепитие сразу после заселения. В каждом номере - ванная комната, мини-холодильник, кондиционер, ЖК-телевизор, WI-FI и даже ретрофон для связи с портье.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























Мы посетили только некоторые комнаты, и были поражены буквально с порога. К примеру, в «Барском флигеле» есть огромный номер-студия, который отличает наличие небольшой библиотеки и балкона, а в номере «Junior suite» мы обнаружили настоящий дровяной камин и кресло-качалку. Почти все элегантные номера двухместные, но при необходимости гостям готовы предоставить дополнительные места, в том числе кроватки для грудничков.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



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Покинув роскошные барские апартаменты, мы отправились в «Дом над озером» - второй усадебный флигель. Дорога к нему проходит через старинный парк с 200-летними деревьями, а рядом находятся частично сохранившиеся каретный и скотный дворы, руины замка и бывшей людской. Кстати, увидеть их первозданную красоту можно, взяв на конторке портье планшет, так как «Имение Алтунъ» стало одним из первых мест в России, исторический облик которого восстановили с помощью технологий дополненной реальности. Это настоящая находка для туристов: мобильное приложение Piligrim дает туристам уникальную возможность увидеть своими глазами красивейшие сооружения, которые были разрушены в прошлом веке и уже, скорее всего, никогда не смогут быть восстановлены в изначальном облике.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























Воссоздать цепочку исторических событий помогают также старинные липовая и дубовая аллеи, румелийская сосна, которая плодоносила в советское время. Только представьте, как прекрасно прогуляться при свете фонарей по ночному парку, по восстановленной мощеной дорожке. Да, если повезёт, на прогулке можно встретить диких белок, однако, их очень тяжело поймать.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Миновав аллею, мы приблизились к озеру и искусственному пруду, очертания которого повторяют форму американского континента с небольшим мысом. Это уникальная парковая затея помещика Львова, который высаживал возле пруда ивы в точном соответствии с расположением крупных портов Северной и Южной Америки.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Водной гладью пруда и озера Алтун мы любовались, сидя в установленной на берегу беседке, а после решили дойти до пирса. В теплое время года там появляется пляжная мебель для любителей позагорать и искупаться, а самые заядлые романтики могут воспользоваться лодкой и в уединении любоваться белыми лебедями, живущими на озере. Помимо лодок гостям предлагается плот-беседка, и небольшая компания может отдохнуть прямо посередине водоёма.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























Спокойный и размеренный отдых в «Имении Алтунъ» можно сочетать с любимым занятием, к примеру, с рыбалкой. Благо, любителям рыбной ловли есть, где разгуляться: в Алтуне водятся подлещик, лещ, окунь, плотва, красноперка, а также уклея – безумно вкусная рыба, которую при необходимости помогут приготовить сотрудники ресторана. Постояльцы усадебного комплекса не останутся без дела не только летом, но и зимой: на льду озера в «Имении Алтунъ» проводятся соревнования по автомногоборью, во время которых на ледяной трассе длиной почти 2,5 километра соревнуются любители и профессионалы автоспорта.

А ещё на берегу озера Алтун, расположен флигель, как две капли воды похожий на дом Львовых. В этом здании 12 номеров, они одинаковые по размеру и дизайну, имеются все удобства, аналогичные «Барскому флигелю», кроме мини-баров. Несмотря на то, что, на первый взгляд, он менее роскошен, чем первый флигель, в «Доме над озером» есть ряд преимуществ. Главное из них – восхитительный вид с террасы и балкона на барский парк.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Вдоволь насладившись пейзажами, мы направились к зданию бывшего спиртохранилища, где планируется разместить конференц-зал. Вероятно, услуга будет пользоваться спросом, так как бизнес-туризм сейчас развивается, и всё чаще деловые мероприятия проходят за городом. Реконструкция здания уже началась, и, возможно, к осени гости «Имения Алтунъ» смогут проводить встречи и семинары в огромном каменном зале с арочными сводами. К слову, здание спиртохранилища - одно из наиболее сохранившихся наряду с рестораном «АмБар под дубами», а, между тем, постройкам более 100 лет.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Нагуляв аппетит, мы отправились в тот самый ресторан, который представляет собой каменное валунное здание 1901 года постройки, раньше здесь действительно находился амбар. Первое, что мы увидели, войдя в «АмБар под дубами», - это детская зона с игрушками и витрины с сувенирами псковских мастеров. Именно здесь, возле входа, перед Новым Годом устанавливают ёлку. А вот в большом банкетном зале ресторана, где мы после и пообедали, обнаружились по-дворянски шикарный камин и самый настоящий мангал, благодаря чему гости могут проследить за процессом приготовления шашлыков.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























Миновав длинные ряды сервированных столов (букеты белых тюльпанов на каждом из них радовали глаз), мы вошли в малый банкетный зал, в котором можно не только пообедать, но и провести конференцию: здесь имеется проектор и экран. Поразило обилие ретро-вещей в этом помещении: от книг и фотоаппаратов до спиц и клубков ниток. В этом своеобразном «музее» установлена витрина с различными артефактами, найденными в парковом пруду, имеется и старинное фортепиано. В малом зале также нашлись стульчики для детей и даже самовар с бубликами и баранками. Безусловно, куда более приятно посетить научный семинар, проводящийся в таком оригинально оформленном помещении, чем в холодном и неуютном зале какого-нибудь предприятия.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Но вернёмся к гастрономическим радостям, потому что пока мы разглядывали интерьер, для нас уже приготовили самый что ни на есть барский обед. Для начала мы угостились крутонами с грибной икрой и сметаной, рыбной нарезкой и бужениной из кролика, курицы и утки, приправленной восхитительно вкусным соусом. Неспешно обедая, мы вели светские разговоры о барских усадьбах Псковской области, слушали тихую музыку и наслаждались неповторимой атмосферой торжественности и стиля под уютный треск поленьев в камине.

Попросту говоря, не составило труда почувствовать себя настоящими аристократами в этом дворянском гнезде. Кстати, этот восхитительный обед запомнится надолго ещё и тем, что в Алтуне используются только экологически чистые, по возможности, собственные или местные продукты, дичь, мясо и рыба из вольной среды.



Фото: Усадебный комплекс «Имение Алтунъ»



Фото: Усадебный комплекс «Имение Алтунъ»



Фото: Усадебный комплекс «Имение Алтунъ»



Фото: Усадебный комплекс «Имение Алтунъ»



Фото: Усадебный комплекс «Имение Алтунъ»



Фото: Усадебный комплекс «Имение Алтунъ»



Фото: Усадебный комплекс «Имение Алтунъ»













После такого сытного обеда просто необходима была прогулка, и теперь наше внимание привлекла баня, которая пользуется большой популярностью. Из рассказа банщика мы узнали, что здесь можно попариться, помыться, а после вкусить чая с сушками и вареньем, удобно расположившись в кают-компании. Для любителей всегда быть в курсе событий в бане есть телевизор и WI-FI. Помимо этого, в бане имеется лоджия, с которой открывается просто потрясающий вид на озеро и еловую аллею, а также терраса, где имеется всё необходимое для барбекю.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Девственная природа, уютные номера, вкусная и качественная еда - казалось бы, что еще нужно для счастья? Но даже на этом сервис «Имения Алтунъ» не ограничивается. Так, любой желающий может взять велосипед и прокатиться по окрестностям, богатым уникальными природными ландшафтами, увидеть заброшенную часовню и каменные артефакты.

Для любителей активного отдыха заканчивается строительство спортплощадки, а детская уже давно готова к приёму маленьких гостей. Имеется в усадьбе и поражающий своими размерами шатер для проведения банкетов и концертов, идеально подходящий, к примеру, для свадебного торжества. Прозрачные стены с видами на гладь озера и парк не дают забыть, что праздник проходит на природе. Да, что касается заключения брака: что может быть лучше свадьбы в старинной усадьбе?

Сотрудники «Имения Алтунъ» всегда готовы помочь молодоженам справиться со свадебной суетой, организовать праздничный банкет, а также расселить молодых и гостей торжества в самых лучших номерах гостиницы. Прямо напротив шатра уже сейчас ведется облагораживание территории и выравнивание рельефа, и уже совсем скоро вокруг паркового павильона все зацветёт и зазеленеет.

К сожалению, нам не удалось в тот день остаться в «Имении Алтунъ» на ночь, однако, хватило и дня, чтобы понять, почему именно этот усадебный комплекс еще в 2015 году был признан лучшим романтическим отелем в мире: усадьба просто поразила нас идеальной чистотой, высоким уровнем сервиса и вниманием к мельчайшим деталям. Уезжать очень не хотелось, но мы увозили с собой не только приятные воспоминания, но и дорожный набор в память об этом уютном дворянском гнёздышке: корзинку с алтунским вареньем, травяными сборами и настойками, мёдом и пирожками. Сомнений не оставалось: в «Имении Алтунъ» удалось собрать всё самое лучшее, что есть в Псковской области с её неповторимой природой и атмосферой дворянства.