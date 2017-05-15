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Общество

«Первый канал» вновь снимает видеопаспорта детей-сирот в Псковской области

Съемочная группа телеведущих программы «Первого канала» «Пока все дома» Тимура и Елены Кизяковых прибыла в Псковскую область, чтобы продолжить съемки видеопаспортов детей, воспитывающихся в социальных учреждениях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В течение двух дней команда Кизяковых будет работать в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Великих Луках, сообщили в Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области.

Всего в этом году планируется снять и разместить в Общероссийской информационно-поисковой системе для усыновителей 22 новых видеопаспорта. Съемки будут проходить в учреждениях Печорского, Гдовского, Красногородского районов, а также в городах Великие Луки и Псков.

В Управлении соцзащиты отметили, что сотрудничество администрации Псковской области с командой Кизяковых началось в 2010 году. За эти годы для псковских детей-сирот было создано порядка 500 видеопаспортов. На Первом канале в рубрике программы «Пока все дома» «У вас будет ребенок» были показаны более 30 сюжетов. Эффективность устройства участников проекта в семьи составляет порядка 85%.

«Безусловно, этот проект помогает нам находить семьи для детей, в том числе для тех, которые трудно усыновляются: подростков, детей с особенностями развития, с братьями и сестрами. Система «Видеопаспорт» удобна и для потенциальных родителей. Они могут заочно познакомиться с ребенком, послушать, что о нем говорят специалисты и, таким образом, получить о нем наиболее полную информацию, не нарушая требований закона о персональных данных», — подчеркнула начальник отдела опеки и попечительства Управления соцзащиты Валентина Чернова.

Добавим, что по итогам 2016 года Псковская область заняла первое место среди субъектов Северо-Запада и вошла в пятерку лучших в Российской Федерации по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году показатель усыновления в Псковской области составил рекордные 26%. Для будущих родителей и опекунов в региональном бюджете предусмотрены меры социальной поддержки. Например, усыновители получают ежегодную выплату в 100 тысяч рублей в течение пяти лет, опекуны и попечители — ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9−11 тысяч рублей, а для приемных семей, помимо пособия, предусмотрено вознаграждение за труд.

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