Тестирование на СПИД жителей Пскова и Великих Лук началось в рамках всероссийской акции

18:04, 15 мая 2017, ПАИ

В рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Пскове и Великих Луках на добровольной основе началось тестирование населения на СПИД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Учебные заведения области принимают активное участие в мероприятиях, направленных на открытость проблемы и исключение риска заражения ВИЧ-инфекцией», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в рамках акции запланировано проведение первенства ГБУДО ПО «Центр подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону» по кроссу, которое пройдет 19 мая в деревне Смоленка Островского района.

Напомним, что с 15 по 21 мая в России проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа. Организаторами выступает Фонд социально-культурных инициатив при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), Союза ректоров России, ведущих государственных вузов России, а также Русской Православной Церкви.