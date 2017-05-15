Кражи велосипедов произошли в Великих Луках, Новосокольническом, Псковском и Дедовичском районах

17:40, 15 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках, Новосокольническом, Псковском и Дедовичском районах полиция зафиксировала кражи велосипедов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 13 мая, вечером, в Великих Луках на лестничной площадке в подъезде дома по улице Садовой двое подростков совершили кражу двух колес с велосипеда. Личности несовершеннолетних установлены. Полиция изъяла похищенное. Ведется проверка.

В период с 13 на 14 мая в Великих Луках из подъездов домов по проспектам Ленина и Гагарина украли еще два велосипеда. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, 12 мая, вечером, в Новосокольниках от магазина по улице Базарной также похитили велосипед. В этом преступлении подозревается 27-летний безработный житель Великолукского района. Полиция нашла украденное. Возбуждено уголовное дело.

В связи с этим полиция настоятельно рекомендует владельцам придерживаться следующих правил:

- Не оставлять велосипед без присмотра, использовать имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома.

При пропаже необходимо запомнить точное время и адрес места, где украли велосипед и незамедлительно позвонить в полицию по телефону 02.