Владимир Путин утвердил новую стратегию экономической безопасности России до 2030 года

20:53, 15 мая 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Прошлая стратегия была принята 20 лет назад.

В новой стратегии перечислены 25 вызовов и угроз экономике. Среди них указаны подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы; использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов российской экономики; слабая инновационная активность.

По данным указа, в настоящее время «усилилась тенденция распространения на сферу экономики вызовов и угроз военно-политического характера, а также использования экономических методов для достижения политических целей».

В документе названы цели, направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности. Основными из них являются укрепление экономического суверенитета, повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз, обеспечение экономического роста, поддержание научно-технического потенциала, а также повышение уровня и качества жизни населения.