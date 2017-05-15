Владимир Путин утвердил новую стратегию экономической безопасности России до 2030 года
Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Прошлая стратегия была принята 20 лет назад.
В новой стратегии перечислены 25 вызовов и угроз экономике. Среди них указаны подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы; использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов российской экономики; слабая инновационная активность.
По данным указа, в настоящее время «усилилась тенденция распространения на сферу экономики вызовов и угроз военно-политического характера, а также использования экономических методов для достижения политических целей».
В документе названы цели, направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности. Основными из них являются укрепление экономического суверенитета, повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз, обеспечение экономического роста, поддержание научно-технического потенциала, а также повышение уровня и качества жизни населения.