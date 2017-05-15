Только один полностью псковский экипаж будет стартовать на третьем этапе Чемпионата России по ралли

17:46, 15 мая 2017, ПАИ

На третьем этапе Чемпионата России – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017» будет стартовать только один полностью псковский экипаж. Это Максим Павлов и Сергей Пушкарь на Renault Logan, которые выйдут на старт под номером 42, сообщил руководитель гонки, президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 15 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Олег Мыслевич напомнил, что Максим Павлов и Сергей Пушкарь не смогли принять участие в псковском этапе Кубка России – ралли «Голубые озёра-2017» 6-7 мая, поскольку вылетели с трассы во время тестовых заездов и повредили автомобиль. Тем не менее , экипаж успел привести в порядок машину к этапу Чемпионата страны и намерен стартовать.

Кроме того, в предстоящих соревнованиях будет участвовать самый именитый псковский гонщик, мастер спорта, вице-президент Федерации автоспорта региона Александр Горланов. Он будет читать стенограмму пилоту из Калининграда Дмитрию Мячину. Они выйдут на старт под номером 20 на автомобиле Peugeot 208.

Олег Мыслевич рассказал, что в списке заявленных экипажей есть Игорь Буланцев, который вместе с супругой Яной выиграл ралли «Голубые озёра – 2017». В этот раз он будет стартовать с известным штурманом Михаилом Гендельманом из Санкт-Петербурга (стартовый номер – 4).

Под первым номером в списке значится вице-президент Российской автомобильной федерации, семикратный чемпион России по ралли, Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса Сергей Успенский. Стенограмму ему будет читать Марина Данилова (Москва).

«В списке заявленных экипажей много быстрых пилотов на самых быстрых на сегодняшний день автомобилях, способных за 100 метров разогнаться до 150 километров в час. Думаю, это будет очень интересно», - подчеркнул Олег Мыслевич.

Всего, по его словам, в предварительном списке 44 заявленных экипажа, два из которых поедут в зачёте «Наша классика», а порядка 10 участвуют в моносерии «LADA Rally Cup».

Олег Мыслевич отметил, что список не окончательный. «В эти выходные финишировало в Петербурге ралли «Пикник» и несколько участников, которые там успешно выступили, собираются приехать и к нам», - пояснил он.

Руководитель гонки добавил, что 14 машин выступают в классе N4 - это полноприводные мощные спортивные болиды.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка пройдёт 19-20 мая по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов. Общая протяжённость скоростных участков составит 120 километров.