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Общество

Сотрудники Псковского МЧС провели профилактический рейд в поселке Локня

15 мая сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам был проведен профилактический рейд в поселке Локня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности, в жилом секторе на подведомственных территориях проинструктировали под роспись 15 человек по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту, раздали и распространили по деревне 15 листовок по темам: «Указатель безопасности», «01 - сообщает!», «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Проведение палов травы запрещено»! Кроме того, сотрудники МЧС провели 15 профилактических бесед на тему пожарной безопасности.

Также до граждан довели обстановку с пожарами в Локнянском районе на текущий период, напомнили наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных служб.

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