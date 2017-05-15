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Общество

43 правонарушения выявили сотрудники рыбоохраны по Псковской области

Сотрудники рыбоохраны по Псковской области за отчетный период выявлили 43 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росрыболовства.

Кроме того, сотрудники рыбоохраны наложили штрафов на сумму 60 тыс. рублей - взыскали 2 тыс. рублей, изъяли 51 кг водных биоресурсов, 85 незаконных орудий лова и 3 транспортных средства.

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