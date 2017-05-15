Ученые научились предсказывать извержения вулканов по землятрясениям

22:25, 15 мая 2017, ПАИ

Российские ученые доказали, что рост активности землетрясений, происходящих на глубине около 30 км, может предшествовать извержению вулканов на Камчатке. Об сообщает ТАСС со ссылкой журнал Nature GeoScience.

«Наши исследования подтверждают, что глубинные длиннопериодные землетрясения связаны с переносом флюидов на глубине и могут быть использованы как надежные свидетельства активизации глубинных частей магматической системы до самого извержения вулкана», - говорится в статье.

Ученые под руководством доктора геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН и лаборатории сейсмологии Института физики Земли в Париже Николая Шапиро, при поддержке гранта Российского научного фонда исследовали вулканы Ключевской группы на Камчатке - одной из самых активных в мире. При этом ряд ученых считает, что вулканы этой группы имеют общий магматический очаг, находящийся на глубине около 30 км. Из него магма через сложную систему каналов поднимается в более мелкие резервуары под каждым вулканом.