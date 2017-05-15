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Политика

В Минздраве рассказали о новой программе лекарственного страхования

После введения механизма лекарственного страхования россияне смогут получать бесплатно важнейшие лекарства, которые выписываются по рецепту врача, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

«Исходим мы из того, что страховаться должны жизненно важные лекарства, которые выписываются по рецепту врача. Только в этом случае мы сможем страхование ввести», - сказала Виктория Скворцова.

Она отметила, что страховаться эти лекарства будут по референтным (средневзвешенным) рыночным ценам.

Министр добавила, что льготные категории граждан при введении системы лекарственного страхования сохранят свой статус, а их соплатежи (установленная законом оплата части стоимости посещения врача, госпитализации и т.д.) будут равны нулю.

«А вот все остальные граждане РФ смогут доплачивать в том случае, если они захотят купить оригинальный препарат, который дороже стоит референтной цены, или покупать по референтной цене», - сказала министр.

Кроме того, министр отметила, что в настоящий момент есть все ресурсы для реализации программы лекарственного страхования без каких-либо дополнительных соплатежей со стороны государства.

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