В Белоруссии появилось производство деревянных велосипедов

21:53, 15 мая 2017, ПАИ

Белорусская компания, занимающаяся изготовлением дверей, запустила производство деревянных велосипедов из березы и ясеня — все они изготовляются вручную. Об этом сообщает ТАСС.

По словам изготовителя, «каждый велосипед по-своему уникален, неповторим и ценится дорого, как это всегда было».

За велосипед, в основе которого используется береза, покупателю придется выложить около 1000 долларов. Версия из ясеня стоит чуть дороже и обойдется примерно в 1200 долларов. При этом итоговая цена велосипеда может быть и выше с учетом пожеланий заказчика по его комплектации. Например, в качестве бонуса мастера могут изготовить персональную табличку под седло велосипеда или окрасить раму.

Производитель уверен в прочности своих велосипедов и предлагают покупателям пятилетнюю гарантирую на его раму. Заказ на партию велосипедов в количестве 10 единиц мастера готовы выполнить в течение тридцати дней.