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Общество

Создатели музыкального формата MP3 объявили о его смерти

Создатели формата mp3 официально объявили о прекращении действия патентов на него. Об этом со ссылкой на специалистов Института интегральных схем общества Фраунгофера (FIIS) и компанию Technicolor пишет Gizmodo.

«Большинство современных медиасервисов, таких как потоковое вещание, телевидение и радиовещание, используют современные кодеки ISO-MPEG: семейство AAC или в будущем MPEG-H. Они дают больше возможностей и более высокое качество звука при низких битрейтах по сравнению с mp3», — говорится в сообщении FIIS.

Срок действия последнего патента на mp3 истек 23 апреля. Создатели mp3 также сообщили, что прекращают сбор комиссии с компаний, которые производят программное обеспечение с использованием данного формата. При этом он по-прежнему будет поддерживаться на всех современных аудиоустройствах.

Mp3 использовался в течение последних 20 лет. С его помощью стало возможным создание и массовое распространение компактных гаджетов для воспроизведения музыки.

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