В Минюсте заявили о создании базы данных сведений о россиянах

21:39, 15 мая 2017, ПАИ

Министерство юстиции РФ работает над созданием единого реестра населения, который объединит сведения обо всех россиянах. Об этом сообщила директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста Александра Дронова, передает газета «Известия».

По ее словам, с начала года ведомство вместе с Минфином и Федеральной налоговой службой ведет большой проект по созданию единого реестра населения. Александра Дронова отметила, что для России это беспрецедентное начинание, хотя в зарубежных странах подобные ресурсы давно и эффективно существует.

«В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — добавила Александра Дронова.

Представитель Минюста пояснила, что «во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи» о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой и прочим.