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Общество

Nokia 3310 с гербом страны и в титановом корпусе презентовали в России

Эксклюзивный дизайн модели телефона Nokia 3310 представил люксовый бренд Caviar. Корпус телефона выполнен из закаленного серо-белого титана.

Как пишет газета «Известия», приобрести аппарат популярного телефона 2000 года можно в двух вариантах декора — Titano и Atlante Russia. Титановый дизайн первого символизирует прочность и надежность устройства, а золотой объемный герб, украшающий корпус второго, символизирует Россию, а под ним выгравирована цитата из государственного гимна РФ.

«Кнопочные телефоны Nokia — это не просто тренд, это осознанный выбор вполне конкретных людей, которым не нужна бесконечная гонка технологий, им нужен удобный и надежный мужской телефон, по которому можно звонить, а не фотографировать еду», — цитируют «Дни.Ру» представителя бренда.

Обойдется телефон дизайнерской модели в титановом корпусе в 119 тыс. рублей, телефон с гербом РФ — по цене от 139 тыс. рублей. Старт продаж намечен на 5 июня.

 

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