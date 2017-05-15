Британский 101-летний ветеран прыгнул с парашютом и побил рекорд

22:55, 15 мая 2017, ПАИ

В Великобритании ветеран Второй мировой войны совершил прыжок с парашютом в возрасте 101 года и 38 дней, став таким образом самым пожилым парашютистом в мире. Мужчина прыгнул в тандеме с высоты 4,5 км, после чего заявил, что находится «на седьмом небе» от счастья. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на The Telegraph.

Уточняется, что мужчину зовут Брайсон Уиллиам Вердун Хейс. Вместе с ним прыгнули его дети, внуки, правнуки и лечащий врач. Первую попытку прыгнуть с парашютом пенсионер предпринял, когда ему было ровно 100 лет, а идея стать самым пожилым парашютистом появилась за 10 лет до этого.

Ранее рекорд принадлежал жителю Канады Арману Жандро, который совершил свой прыжок в возрасте 101 года и трех дней.