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Общество

Ученые считают причиной развития аутизма у детей интеллект отцов

Шведские учёные из Каролинского института в Стокгольме считают, что у мужчин с высоким интеллектом чаще рождаются дети с аутизмом, передаёт портал "Утро.ру". Специалисты изучили данные порядка 310 тысяч несовершеннолетних, папы которых получили высокий результат в IQ-тестах.

Выяснилось, что если уровень интеллекта мужчины выше 111 баллов, риск аутизма увеличивался на 31%. В то же время у граждан с IQ-результатом ниже 75 чаще рождались умственно отсталые дети, а также с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Ранее учёные пришли к выводу, что у девочек риск аутизма существенно увеличивается, если их бабушки во время беременности курили.

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