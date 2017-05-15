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Политика

Путин поддержал идею продлить соглашение о сокращении нефтедобычи

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил перспективы продления соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает портал Life.

«Известный оптимизм вселяет в меня то, что главный наш партнёр по этому вопросу, а главный наш партнёр, безусловно, — Саудовская Аравия, целиком и полностью выдерживает все договорённости, которые состоялись до этого», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, что решение о сокращении объёмов добычи было принято 30 ноября 2016 года в Вене на встрече ОПЕК. Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих уже подтвердили свои намерения продлить соглашение на тех же условиях до 1 апреля 2018 года. Этот вопрос будет обсуждаться в Вене на министерской встрече мониторингового комитета 24–25 мая.

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