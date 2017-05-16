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Общество

День биографов отмечается в мире 16 мая

16 мая в мире отмечается День биографов (Biographers Day), пишет портал calend.ru.

Люди отмечают годовщину первой встречи Сэмюэла Джонсона (Samuel Johnson, 1709-1784) со своим биографом Джеймсом Босуэллом (James Boswell, 1740-1795). Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».

Как известно, англичанин Сэмюэл Джонсон, или Доктор Джонсон, как его чаще называли, был выдающимся критиком, лексикографом и поэтом второй половины XVIII века. Самым знаменитым его трудом стал «Толковый словарь английского языка» (Dictionary of the English Language), над которым Джонсон работал 9 лет.

Джеймс Босуэлл - один из самых знаменитых биографов Шотландцу Джеймсу Босуэллу, писателю и мемуаристу, после встречи с Джонсоном выпала честь на протяжении многих лет записывать беседы Джонсона, его остроумные высказывания и критические замечания.

Биографией называют жизнеописание человека, созданное другим человеком или несколькими людьми. В большинстве случаев биография становится самым первым источником информации, которую мы хотим получить о человеке. Именно благодаря труду биографов до потомков дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

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