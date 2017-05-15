Владимир Путин назвал курс рубля удовлетворительным

22:51, 15 мая 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил, что считает курс рубля удовлетворительным с точки зрения влияния на бюджет и работу участников внешнеэкономической деятельности. Такое заявление российский лидер сделал по итогам визита в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь».

Как пишет портал Life, в связи с этим нет необходимости искусственно регулировать курс национальной валюты, подчеркнул президент.

«Искусственно ничего нельзя делать, и в этом смысле я согласен с политикой Банка России. Политика и позиция Банка России строятся на наборе различных, но чрезвычайно важных компонентов для экономики страны. Практика показывает, что все действия Банка России были сбалансированными и верными», — отметил Путин.