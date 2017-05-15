Инженеры научили ветрогенератор собирать энергию морских волн

22:57, 15 мая 2017, ПАИ

Инженеры компании Wave Swell Energy разработали новую систему генерации электричества из энергии волн, которая превосходит по эффективности большинство других возобновляемых источников энергии. Описание системы доступно на сайте New Atlas, передает портал nplus1.ru.

Одними из главных стимулов для развития альтернативной энергетики являются глобальное потепление и ограниченность ресурсов для традиционных источников. Также, использование энергии ветра, солнца или воды помогает производить электричество на изолированных и небогатых ресурсами территориях, таких как острова. Инженеры компании Wave Swell Energy разработали для этой цели надежный и относительно недорогой и легкий в обслуживании генератор энергии, использующий энергию волн.

Система представляет собой осцилирующую водяную колонну. Под водой находится камера, в которую под действием волн периодически попадает вода. Работа генератора состоит из двух циклов. Поскольку камера имеет ограниченный объем, то повышение уровня воды в камере создает повышенное давление. Оно снижается за счет выхода воздуха через специальные клапаны. Когда волна начинает отступать наступает второй цикл: клапаны закрываются, уровень воды в камере опускается, за счет чего в ней образуется пониженное давление. Воздух, попадающий в камеру снаружи, начинает крутить турбину, совмещенную с электрогенератором.