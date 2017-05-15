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Общество

Новую российскую военную технику засняли на тепловизор

Канал «ТОЧКА РУ» на YouTube опубликовал видеозапись репетиции Парада Победы, сделанную с помощью мобильного тепловизора SeeK thermal Compact PRO для смартфонов. Об этом сообщает портал nplus1.ru.

Устройство позволяет в общих чертах оценить тепловые сигнатуры новейшей российской боевой техники и сравнить их с устаревшими образцами.

Российская новая боевая техника разрабатывается с использованием технологий малозаметности в видимом, тепловом и радиолокационном спектрах. Это делается для того, чтобы боевые машины было сложнее обнаружить с помощью электронно-оптических систем, тепловизоров или радиолокационных станций и сложнее навести на них оружие.

В объектив мобильного тепловизора попали основные боевые танки Т-14 (на единой платформе «Армата») и Т-72Б3, боевые машины пехоты «Курганец-25» и БМП-3, бронетранспортеры «Бумеранг» и «Ракушка-М», самоходная гаубица «Коалиция-СВ», бронемашины «Тайфун-К» и «Тигр-М». Как отмечает блог bmpd, танк Т-14 имеет меньшую тепловую заметность, чем Т-72Б3.

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