«Клей» для заживления ран без шрамов создали в Южной Корее

22:42, 15 мая 2017, ПАИ

Исследователи из Пхоханского университета науки и технологии в Южной Корее разработали новый тип клея для заживления ран, используя способность ряда белков связывать коллаген — к этим белкам относится и декорин. Об этом пишет Naket Science.

Ученые исследовали биссус, прочные белковые нити, с помощью которых мидии и другие двустворчатые моллюски прикрепляются к скалам, образуя колонии. На основе белка этих нитей создали новый материал, содержащий дерматансульфат. Это вещество относится к гликозаминогликанам (полисахаридам, связанным со сложными белками протеогликанами). Дорогостоящий декорин — протеогликан, с ним и связан в организме дерматансульфат, который также способен стабилизировать волокна коллагена. Новый состав способствует восстановлению структуры волокон, подобной структуре коллагена в здоровой коже.

Клей уже прошел испытания на животных. Ученым удалось добиться практически бесследного заживления глубоких ран у крыс за 28 дней. У животных из контрольной группы образовались заметные рубцы.