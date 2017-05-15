Израильтяне представили аккумулятор-пятиминутку

23:01, 15 мая 2017, ПАИ

Израильская компания StoreDot на выставке CUBE Tech Fair в Берлине представила новый аккумулятор, поддерживающий сверхбыструю зарядку.

Как сообщает Engadget, представители компании на выставке заявили, что полностью зарядить новый аккумулятор можно всего за пять минут, хотя на демонстрации этот процесс до конца не довели, поскольку закончилось время их выступления. Новые батареи могут быть использованы в смартфонах и электромобилях.

Все современные типы аккумуляторов требуют времени на зарядку. Например, на пополнение заряда свинцово-кислотного аккумулятора может уйти до восьми часов, а литий-полимерного — три-четыре часа. В последнем случае время зарядки сильно зависит от емкости батареи. Аккумуляторы электромобилей Tesla емкостью 85 киловатт-часов поддерживают технологию сверхбыстрой зарядки, при которой могут быть полностью перезаряжены за два часа.

Время восполнения заряда аккумуляторов можно немного ускорить, если увеличить подаваемые на них напряжение или силу тока. Однако в этом случае батарея может выйти из строя прямо во время зарядки, либо быстро потерять свою емкость. Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы при нештатной ускоренной зарядке сильно нагреваются и в некоторых случаях могут взрываться. Новая разработка StoreDot поддерживает сверхбыструю зарядку без негативных последствий.