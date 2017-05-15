Физики научились управлять светом с помощью света

22:57, 15 мая 2017, ПАИ

Международная группа исследователей из Физического факультета МГУ, Центра комплексных нанотехнологий и Йенского университета имени Фридриха Шиллера создала новый метаматериал с необычными свойствами: он может становиться «зеркальным» под действием лазерного луча. В перспективе этот материал может быть использован для создания логических элементов фотонных компьютеров. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Метаматериалы представляют собой композиционные материалы, которые за счет своей особой структуры имеют свойства, не характерные для составляющих их веществ в исходном состоянии. В последние несколько десятков лет ученые получали материалы с очень необычными свойствами, к примеру, скрывающие находящиеся за ними объекты от радиоволн или даже видимого света.

Исследователи разработали метаматериал, который под действием лазерных импульсов может на короткое время менять свой коэффициент отражения. Он состоял из трехслойных цилиндров, в которых основным слоем являлся GaAs.