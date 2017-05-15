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Политика

Россия просит ограничить ветсертификацию некачественных молочных продуктов из Белоруссии

Россельхознадзор обратился к Минсельхозу Белоруссии с просьбой о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт молочной продукции в РФ для ряда предприятий. Об этом российская служба сообщила на своем сайте, передает ТАСС.

«В связи с выявлением в белорусской продукции антибактериальных препаратов синтетического происхождения Россельхознадзор просил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь до завершения проверочных мероприятий и предоставления материалов расследования в Россельхознадзор для последующего их анализа, приостановить ветеринарную сертификацию в Российскую Федерацию продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло)», - говорится в сообщении.

В обращении идет речь о белорусских компаниях, в отношении которых Россельхознадзор ранее ввел режим усиленного контроля. Российское ведомство выявило нарушения в продукции предприятий ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Барановичский молочный завод», ОАО «Кобринский маслосырзавод», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Молочная компания Новогрудские дары», ОАО «Молодечненский молочной комбинат», КПУП «Мозырские молочные продукты», а также ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат». Запрошенная Россельхознадзором мера обусловлена серьезными рисками для потребителей продукции этих производств. Наличие в сельхозпродукции ветеринарных препаратов может выработать у человека невосприимчивость к антибиотикам, а также вызвать аллергические реакции.

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