Минэкономразвития введет корпоративное управление

08:30, 16 мая 2017, ПАИ

Министерство экономического развития России обнародовало «Публичную декларацию целей и задач» на текущий год. Судя по документу, это министерство собирается стать первым государственным ведомством в стране, которое применит новый подход к управлению — корпоративный, пишет газета «Известия».

Это означает радикальные изменения во внутреннем распорядке министерства — например, введение новой системы выплаты премий, внедрение корпоративной культуры и проектного подхода к работе, а также подразумевает оценку деятельности Минэка по ключевым показателям эффективности (KPI).

Среди планируемых новшеств — переход на электронное визирование документов, призванный упростить работу всем сотрудникам министерства. «У Минэкономразвития три здания в Москве и иногда исполнителям приходится ездить по всем этим трем зданиям, чтобы собрать подписи у соисполнителей», — пояснил источник из числа работников министерства. По его словам, введение электронного визирования документов планируется уже на протяжении года.

Кроме того, МЭР декларировало изменение системы мотивации сотрудников. В настоящее время распределением квартальных и годовых премий между ними занимаются руководители департаментов, на каждый из которых выделяется отдельный премиальный фонд в размере нескольких миллионов рублей, и их решения не контролируются.

Один из сотрудников Минэкономразвития рассказал, что скоро ведомство перейдет на выплату премий «по принципу справедливости», то есть с учетом работы сотрудника по проектам. При этом, по его словам, «обычная фиксированная премия будет платиться каждый месяц в дополнение к зарплате».

Источник в финансово-экономическом блоке заявил изданию, что идея внедрения ключевых показателей эффективности (KPI) и других технологий управления может исходить от главы Минэкономразвития Максима Орешкина, который обладает большим опытом работы в «ВТБ Капитал» с его корпоративной культурой.

Впрочем, эксперты усомнились в том, что эта культура приживется на госслужбе. Так, заведующий научно-исследовательской лабораторией корпоративных стратегий РАНХиГС Андрей Глушецкий считает, что результаты деятельности какого-нибудь департамента невозможно оценивать по KPI, а саму работу — подчинить отдельному кодексу по корпоративной культуре.

В отличие от него научный руководитель Центра корпоративного управления НИУ ВШЭ Геннадий Константинов считает внедрение такого кодекса возможным, но небыстрым — около пяти лет, поскольку разработка и обсуждение такого документа потребуют времени.