Турецкие помидоры вернутся в Россию

08:37, 16 мая 2017, ПАИ

Варианты возвращения турецких помидоров в Россию рассматривают Правительство и сельхозпроизводители. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к замглавы Минсельхоза Елене Астраханцевой, проводившей соответствующее совещание по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича.

«На совещании обсуждался вопрос снятия санкций с турецких помидоров — каким образом они могут быть сняты, чтобы не навредить российским производителям», — сообщил присутствовавший на заседании президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев.

Ожидается, что санкции будут сняты лишь частично, на время собственного урожая томатов – с июня по октябрь.

Напомним, что доля Турции в совокупном объеме поставок помидоров в Россию в среднем с 2010 по 2015 год составляла порядка 65%.