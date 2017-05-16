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Экономика

Турецкие помидоры вернутся в Россию

Варианты возвращения турецких помидоров в Россию рассматривают Правительство и сельхозпроизводители. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к замглавы Минсельхоза Елене Астраханцевой, проводившей соответствующее совещание по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича.

«На совещании обсуждался вопрос снятия санкций с турецких помидоров — каким образом они могут быть сняты, чтобы не навредить российским производителям», — сообщил присутствовавший на заседании президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев.

Ожидается, что санкции будут сняты лишь частично, на время собственного урожая томатов – с июня по октябрь.

Напомним, что доля Турции в совокупном объеме поставок помидоров в Россию в среднем с 2010 по 2015 год составляла порядка 65%.

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