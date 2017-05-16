Управлять подчиненными в интерактивном режиме будут офицеры ВДВ в ходе сбора в Псковской области

08:50, 16 мая 2017, ПАИ

В Псковской области проходит сбор руководящего состава Воздушно-десантных войск. Мероприятия сбора проводятся под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе занятий руководящий состав ВДВ будет знакомиться с особенностями действий подчиненных подразделений при реализации задач в ходе обороны, наступления и маневренных действий в тылу условного противника. В ходе реализации мероприятий военнослужащие будут применять комплексы разведки управления и связи «Стрелец», разведывательно-сигнализационные мобильные комплексы «Барьер», комплексы индивидуальной и групповой защиты РЭБ в интересах огневого и радиоэлектронного поражения условного противника. Артиллерийские расчеты выполнят задачи по стрельбе и управлению огнем с применением БЛА «Орлан» и радиолокационных комплексов «Аистенок».

К сбору привлечены офицеры командования ВДВ, руководящий состав соединений, воинских частей и учебных заведений войск - всего около 200 старших офицеров и генералов.

Во время практической части сбора на полигоне «Струги Красные» будет продемонстрирован алгоритм взаимодействия с воинскими формированиями других видов и родов Вооруженных сил с применением современных автоматизированных средств управления и связи, разведывательно-сигнализационных комплексов и аппаратуры радиоэлектронной борьбы, находящихся на вооружении Воздушно-десантных войск.

Завершится сбор 19 мая заседанием Военного совета, на котором командующий ВДВ подведет итоги повседневной и учебно-боевой деятельности войск в зимнем периоде 2017 года. Речь также пойдет о порядке и очередности оснащения войск современными и перспективными ВВСТ, робототехническими комплексами, средствами разведки и связи. Кроме того, А. Сердюков поставит задачи на следующий учебный период.