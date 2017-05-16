Прокуратура отстояла права работников «Псковпассажиравтотранса»

09:18, 16 мая 2017, ПАИ

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения прав работников ГППО «Псковпассажиравтотранс» на своевременное получение заработной платы и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что работникам предприятия не выплачена зарплата за январь на общую сумму более 18 млн рублей.

В этой связи прокурор города возбудил в отношении бывшего директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Постановлением мирового судьи бывший руководитель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В настоящее время нарушения закона устранены, зарплата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

