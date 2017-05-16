Зампрокурора области проведет прием граждан в Великих Луках
В мае заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко организует личный прием граждан в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прием пройдет в прокуратуре города, расположенной на улице Пушкина, 10/1.
Для встречи с заместителем прокурора региона в срок до 19 мая необходимо обратиться к прокурору города Великие Луки Александру Елгину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.