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Общество

Зампрокурора области проведет прием граждан в Великих Луках

В мае заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко организует личный прием граждан в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прием пройдет в прокуратуре города, расположенной на улице Пушкина, 10/1.

Для встречи с заместителем прокурора региона в срок до 19 мая необходимо обратиться к прокурору города Великие Луки Александру Елгину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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