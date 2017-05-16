Белорусские шампиньоны и картофель не попали в Псковскую область

09:28, 16 мая 2017, ПАИ

14 мая в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района был запрещен ввоз из Белоруссии 19 тонн шампиньонов в смеси с компостом в брикетах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата.

Кроме того, 13 мая в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района из-за отсутствия маркировки на упаковке товара не был разрешён ввоз из Белоруссии 22 тонн продовольственного картофеля.

Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию. Владельцы грузов привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.