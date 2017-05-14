Курившая в постели жительница Новосокольников отравилась угарным газом

09:15, 16 мая 2017, ПАИ

15 мая в Новосокольниках произошел пожар в доме на улице Шоссейной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнем при курении 60-летней хозяйки квартиры, которая с отравлением угарным газом доставлена в больницу. Огнем поврежден диван и постельные принадлежности.

Кроме того, вчера в деревне Бор Плюсского района из-за неисправности дымохода отопительной печи сгорел жилой дом.

В Печорах на улице Международной сгорела кровля дома, причиной случившегося названо короткое замыкание электропроводки на чердаке.