Небезопасное мясо пытались ввезти в Псковскую область граждане Белоруссии

09:47, 16 мая 2017, ПАИ

12 мая в Себежском районе задержали автомобиль под управлением гражданина Белоруссии, который перевозил мясо без документов и с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Водитель рассказал, что вёз 700 кг принадлежащего ему мяса в Санкт-Петербург для реализации. При осуществлении ветеринарного контроля в транспортном средстве была выявлена говядина тёмно-красного цвета в четвертинах, уложенная навалом, переложенная картоном и накрытая брезентом. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, ветеринарные и товаротранспортные документы отсутствовали. Кроме того, транспортировка осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: автомобиль не соответствовал требованиям, не был оснащен холодильным оборудованием. Кроме того, говядина перевозилась с посторонними предметами (домкрат).

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлен акт о возврате груза, в ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини. Продукция возвращена в Белоруссию.

Кроме того, 13 мая в деревне Лобок Невельского района было приостановлено движение автотранспортного средства, перемещавшего из Белоруссии выработанное ОАО «Агрокомбинат» Дзержинский» (Минская область) мясо птицы в ассортименте весом более 11 тонн. Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено в связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований. В частности, по результатам измерения при проведении ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц мяса птицы составила минус 3,3 градуса Цельсия (транспортировка товара осуществлялась при температуре 0 градусов Цельсия). Товар отправлен в Белоруссию.