0
13:20
Новые хлебные традиции от отеля «Покровский»
12:47
В семейной фотосессии приняли участие конкурсантки «Миссис Псков 2017»
11:28
Светофор появится в Пскове на повороте в направлении Порхова
11:19
В Пскове началась противоклещевая обработка территорий
09:40
Образ «Неувядаемый цвет» получил в свое 78-летие псковский архипастырь Евсевий
08:50
Управлять подчиненными в интерактивном режиме будут офицеры ВДВ в ходе сбора в Псковской области
21:53
В Белоруссии появилось производство деревянных велосипедов
Еще новости
Общество

В конкурсе фотографий про ГТО победили школьницы из Великих Лук

Лучшую фотографию по пропаганде комплекса ГТО, в рамках тематического конкурса среди образовательных учреждений и учащихся, представили семиклассницы Виолетта Нажиганова и Диана Афанасенкова из Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Кроме того, в номинации «лучший информационный стенд по Комплексу ГТО в образовательном учреждении» победил Центр внешкольной работы Великолукского района.

Первое место в конкурсе рисунков на тему ГТО среди младшего возраста взяла ученица Бежаницкой средней школы Екатерина Тимофеева, в старшем возрасте – ученик Ильинской средней школы Красногородского района Тамерлан Башмаков. Он также представил лучший спортивный слоган по теме ВФСК ГТО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В семейной фотосессии приняли участие конкурсантки «Миссис Псков 2017»
16 мая 2017
В семейной фотосессии приняли участие конкурсантки «Миссис Псков 2017»
Светофор появится в Пскове на повороте в направлении Порхова
16 мая 2017
Светофор появится в Пскове на повороте в направлении Порхова 3
В Пскове началась противоклещевая обработка территорий
16 мая 2017
В Пскове началась противоклещевая обработка территорий
Образ «Неувядаемый цвет» получил в свое 78-летие псковский архипастырь Евсевий
16 мая 2017
Образ «Неувядаемый цвет» получил в свое 78-летие псковский архипастырь Евсевий
Управлять подчиненными в интерактивном режиме будут офицеры ВДВ в ходе сбора в Псковской области
16 мая 2017
Управлять подчиненными в интерактивном режиме будут офицеры ВДВ в ходе сбора в Псковской области
В Белоруссии появилось производство деревянных велосипедов
15 мая 2017
В Белоруссии появилось производство деревянных велосипедов
«Первый канал» вновь снимает видеопаспорта детей-сирот в Псковской области
15 мая 2017
«Первый канал» вновь снимает видеопаспорта детей-сирот в Псковской области
Омолаживающие процедуры прошли конкурсантки «Миссис Псков 2017»
15 мая 2017
Омолаживающие процедуры прошли конкурсантки «Миссис Псков 2017»

Идет загрузка...