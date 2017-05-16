В конкурсе фотографий про ГТО победили школьницы из Великих Лук

09:46, 16 мая 2017, ПАИ

Лучшую фотографию по пропаганде комплекса ГТО, в рамках тематического конкурса среди образовательных учреждений и учащихся, представили семиклассницы Виолетта Нажиганова и Диана Афанасенкова из Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Кроме того, в номинации «лучший информационный стенд по Комплексу ГТО в образовательном учреждении» победил Центр внешкольной работы Великолукского района.

Первое место в конкурсе рисунков на тему ГТО среди младшего возраста взяла ученица Бежаницкой средней школы Екатерина Тимофеева, в старшем возрасте – ученик Ильинской средней школы Красногородского района Тамерлан Башмаков. Он также представил лучший спортивный слоган по теме ВФСК ГТО.