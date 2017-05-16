Образ «Неувядаемый цвет» получил в свое 78-летие псковский архипастырь Евсевий

09:40, 16 мая 2017, ПАИ

15 мая, в день памяти благоверных князей Бориса и Глеба и своего 78-летия, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Снетогорском женском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

За богослужением молились игумении женских обителей, прихожане и паломники, представители городской и районной администраций, а также воинских структур. По отпусте божественной литургии владыка митрополит возглавил праздничный молебен с крестным ходом.

«Этот день выпал не случайно, он был благословен Богом в моей жизни. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я пошел со своими соседями-одноклассниками поступать на курсы технического училища. Но при поступлении у меня попросили свидетельство о рождении. Я слышал от матери, что где-то накануне дня памяти святителя Николая я родился в этот мир, но все документы были утрачены в войну, потому что я родился как раз перед войной, в тридцать девятом году. И чтобы восстановить это утраченное свидетельство, мне пришлось писать заявление и указать день своего рождения. Это было в канцелярии, спросить некого, и помня материнское слово, что где-то перед святителем Николаем я был рожден, написал 15 мая 1939 года. Ни о святых, ни о каком другом дне я тогда не понимал, и никто не мог мне подсказать. Так определилась именно дата моего дня рождения, 15 мая 1939 года. И с того момента по совету старцев и было определено отмечать день рождения моего 15 мая, что сегодня мы и совершаем молитвенно, отмечая и почитая святых страстотерпцев Бориса и Глеба», - сказал псковский архипастырь.

От лица духовенства и всех богомольцев с днем рождения митрополита поздравил секретарь канцелярии Псковской митрополии протиоерей Димитрий Куминов. Он преподнес имениннику образ Пресвятой Богородицы «Неувядаемый цвет», а настоятельница Снетогорской обители игумения Татиана (Пашкова) подарила образ святой княгини Ольги.

Также владыку поздравили глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников, командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец.