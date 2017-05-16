200 тонн изъятой на трассах продукции уничтожили в Тверской и Псковской областях

09:34, 16 мая 2017, ПАИ

С 1 по 30 апреля сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна, семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям изъяли на федеральных трассах и уничтожили 10 партий запрещенной к ввозу в РФ подкарантинной продукции весом более 200 тонн. На внутреннем рынке в 19 случаях выявлены порядка 3 тонн запрещенного товара, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления.

Всего на трассах Санкт-Петербург – Киев и М-9 «Балтия» Рига – Москва была проконтролирована 31 партия с подкарантинной продукцией. Проведено 71 контрольно-надзорное мероприятие, из них 6 - совместно с Великолукской таможней и органами прокуратуры Псковской области, УЭБ и ПК по Тверской области, УФСБ России по Тверской области.

Для установления фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, поступившей на территории Тверской и Псковской областей в режиме импорта из стран членов Евразийского экономического союза и из других регионов Российской Федерации, были досмотрены 2 тыс. 753 партии продовольственных, фуражных и технических грузов, лесопродукции, посадочного материала, горшечных растений и срезки цветов. Оформлены 1 тыс. 170 транспортных средств с подкарантинной продукцией, отправляемой на экспорт, выданы 2 тыс. 80 фитосанитарных документов.

При осуществлении досмотра подкарантинной продукции сотрудники отдела отобрали 3 тыс. 120 образцов и выявили 14 случаев обнаружения карантинных объектов. Так, западный (калифорнийский) цветочный трипс обнаружен в партиях сенполий и хризантем из Нидерландов, выданы 2 предписания, а зараженные партии уничтожены методом сжигания. Горчак ползучий специалисты нашли в зерне фуражной пшеницы из Саратовской области, зараженные партии отправлены на переработку с использованием технологии, лишающей семена карантинных растений жизнеспособности. Золотистую картофельную нематоду обнаружили в почвенных образцах из Тверской области, вывоз рассады овощных культур за пределы региона был запрещен.

Всего проведены 170 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 29 плановых и 8 внеплановых проверок по вопросам карантина растений, семенного контроля, качества и безопасности зерна. Выявлено 171 нарушение, составлены 157 протоколов, вынесены 143 постановления, выданы 14 предписаний.