0
10:03
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
12:20
Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова
16:59
Эксперт призвал белорусских пчеловодов активно развивать бизнес из-за массовой гибели пчелиных семей в Псковской области и Башкирии
18:05
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
14:04
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
13:45
Минстрой предлагает досрочно завершить программу «Жилье для российской семьи»
14:24
Завод по производству технического текстиля планируется построить в псковском «Моглино»
Еще новости
Экономика

200 тонн изъятой на трассах продукции уничтожили в Тверской и Псковской областях

С  1 по 30 апреля сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна, семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям изъяли на федеральных трассах и уничтожили 10 партий запрещенной к ввозу в РФ подкарантинной продукции весом более 200 тонн. На внутреннем рынке в 19 случаях выявлены порядка 3 тонн запрещенного товара, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления.

Всего на трассах Санкт-Петербург – Киев и М-9 «Балтия» Рига – Москва была проконтролирована 31 партия с подкарантинной продукцией. Проведено 71 контрольно-надзорное мероприятие, из них 6 - совместно с  Великолукской таможней и органами прокуратуры Псковской области, УЭБ и ПК по Тверской области, УФСБ России по Тверской области.

Для установления фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, поступившей на территории Тверской и  Псковской областей в режиме импорта из стран членов Евразийского экономического союза и из других регионов Российской Федерации, были досмотрены 2 тыс. 753 партии продовольственных, фуражных  и технических грузов, лесопродукции, посадочного материала, горшечных растений и срезки цветов. Оформлены 1 тыс. 170 транспортных средств с подкарантинной продукцией, отправляемой на экспорт, выданы 2 тыс. 80 фитосанитарных документов.

При осуществлении досмотра подкарантинной продукции сотрудники отдела отобрали 3 тыс. 120 образцов и выявили 14 случаев обнаружения карантинных объектов. Так, западный (калифорнийский) цветочный трипс обнаружен в  партиях сенполий и хризантем из Нидерландов, выданы 2 предписания, а зараженные партии уничтожены методом сжигания. Горчак ползучий специалисты нашли в зерне фуражной пшеницы из Саратовской области, зараженные партии отправлены на переработку с использованием технологии, лишающей семена карантинных растений жизнеспособности. Золотистую картофельную нематоду обнаружили в почвенных образцах из Тверской области, вывоз рассады овощных культур за пределы региона был запрещен.

Всего проведены 170 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 29 плановых и 8 внеплановых проверок по вопросам карантина растений, семенного контроля, качества и безопасности зерна.  Выявлено 171 нарушение, составлены 157 протоколов, вынесены 143 постановления, выданы 14 предписаний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
16 мая 2017
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова
15 мая 2017
Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова
Эксперт призвал белорусских пчеловодов активно развивать бизнес из-за массовой гибели пчелиных семей в Псковской области и Башкирии
14 мая 2017
Эксперт призвал белорусских пчеловодов активно развивать бизнес из-за массовой гибели пчелиных семей в Псковской области и Башкирии
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
13 мая 2017
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
13 мая 2017
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
Минстрой предлагает досрочно завершить программу «Жилье для российской семьи»
13 мая 2017
Минстрой предлагает досрочно завершить программу «Жилье для российской семьи»
Завод по производству технического текстиля планируется построить в псковском «Моглино»
12 мая 2017
Завод по производству технического текстиля планируется построить в псковском «Моглино» 1
6 партий молочной продукции сняты с реализации в Псковской области
11 мая 2017
6 партий молочной продукции сняты с реализации в Псковской области

Идет загрузка...