Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?

10:03, 16 мая 2017, ПАИ

Что важно учесть при покупке загородной недвижимости, чтобы потом не сожалеть о бесцельно потраченном времени и средствах рассказали специалисты центра недвижимости «Авентин – Псков». В этот раз речь пойдет о коммуникациях, необходимых для комфортной загородной жизни.

Далеко не все из нас готовы даже на дачном участке отказаться от благ цивилизации и жить в полном «согласии с природой». Набор коммуникаций может варьироваться в зависимости от целей и потребностей конкретного клиента, но существует базовый набор, который обычно хотят получить покупатели загородной недвижимости.

Электроснабжение

Благодаря недавним изменениям в законодательстве, этот вид коммуникаций стал доступен практически для всех владельцев загородной недвижимости. К большинству садовых участков и дачных объединений уже проведены линии электропередач или же есть возможность их монтажа. И тут вопросов у будущего собственника быть не должно.

Если же возможности присоединения нет или если участок не относится ни к садовому, ни к дачному товариществу, владельцам придется действовать самостоятельно. В этом случае на их плечи, помимо согласований, лягут расходы на разработку проекта, электромонтаж оборудования и разводку сетей. Поэтому при выборе участка следует обязательно задать продавцу вопросы не только о категории и статусе земли, но и об имеющихся возможностях подключения электроэнергии, а также о доступных электрических мощностях.

Газ

Вторым по значимости видом коммуникаций обычно является газоснабжение. Наличие газовой ветки на участке или недалеко от него – идеальный вариант для будущего владельца. Но такое «счастье» доступно, в большинстве своем, покупателям участков, расположенных недалеко от города или районного центра. Для владельцев же удаленных вариантов спасением становится привозной газ в баллонах. Конечно, такой «эконом-вариант» (хотя "эконом" он тоже с оговоркой) предполагает использование этого природного топлива лишь в целях приготовления пищи. Для обогрева жилища в этом случае придется искать другие способы.

Водоснабжение

Для комфортной жизни в частном доме постоянный доступ к воде жизненно необходим. Немало владельцев загородной недвижимости уже пресытились доставкой воды из города или из соседних водоемов. Во-первых – это неудобно, во-вторых – накладно.

С полной версией советов от «Авентин – Псков» можно ознакомиться здесь>>

А если вы уже готовы отправиться на просмотр земельного участка своей мечты – записывайтесь на бесплатные экскурсии для покупателей загородной недвижимости по телефону: 8112 – 29-84-84.