0
10:03
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
12:20
Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова
16:59
Эксперт призвал белорусских пчеловодов активно развивать бизнес из-за массовой гибели пчелиных семей в Псковской области и Башкирии
18:05
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
14:04
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
13:45
Минстрой предлагает досрочно завершить программу «Жилье для российской семьи»
14:24
Завод по производству технического текстиля планируется построить в псковском «Моглино»
Еще новости
Экономика

Черви из Нидерландов задержаны на границе в Печорском районе

В МАПП Шумилкино Печорского района было приостановлено движение автомобиля, перемещавшего из Эстонии порядка 3 тонн живых червей, выращенных в Нидерландах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, ветеринарный сертификат не соответствовал образцу. После предоставления документов Эстонии на экспортируемых живых дождевых червей и их коконов ввоз груза на таможенную территорию Евразийского экономического союза был разрешен, товар направлен в пункт назначения.

Кроме того, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запрещен ввоз из Литвы 2 тонн свежих фруктов из разных стран: лимонов, нектарин, персиков,  яблок. Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Запрещенную к ввозу партию подкарантинной продукции вернули на сопредельную территорию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
16 мая 2017
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова
15 мая 2017
Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова
Эксперт призвал белорусских пчеловодов активно развивать бизнес из-за массовой гибели пчелиных семей в Псковской области и Башкирии
14 мая 2017
Эксперт призвал белорусских пчеловодов активно развивать бизнес из-за массовой гибели пчелиных семей в Псковской области и Башкирии
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
13 мая 2017
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
13 мая 2017
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
Минстрой предлагает досрочно завершить программу «Жилье для российской семьи»
13 мая 2017
Минстрой предлагает досрочно завершить программу «Жилье для российской семьи»
Завод по производству технического текстиля планируется построить в псковском «Моглино»
12 мая 2017
Завод по производству технического текстиля планируется построить в псковском «Моглино» 1
6 партий молочной продукции сняты с реализации в Псковской области
11 мая 2017
6 партий молочной продукции сняты с реализации в Псковской области

Идет загрузка...