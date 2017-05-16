Черви из Нидерландов задержаны на границе в Печорском районе

10:05, 16 мая 2017, ПАИ

В МАПП Шумилкино Печорского района было приостановлено движение автомобиля, перемещавшего из Эстонии порядка 3 тонн живых червей, выращенных в Нидерландах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, ветеринарный сертификат не соответствовал образцу. После предоставления документов Эстонии на экспортируемых живых дождевых червей и их коконов ввоз груза на таможенную территорию Евразийского экономического союза был разрешен, товар направлен в пункт назначения.

Кроме того, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запрещен ввоз из Литвы 2 тонн свежих фруктов из разных стран: лимонов, нектарин, персиков, яблок. Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Запрещенную к ввозу партию подкарантинной продукции вернули на сопредельную территорию.