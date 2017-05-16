Партия жёлтого полосатика с нарушениями в документах обнаружена на псковском складе

10:27, 16 мая 2017, ПАИ

На одном из складов временного хранения в Пскове задержан выпуск солёно-сушеных тунца и желтого полосатика, произведенных предприятием Таиланда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, 18 тонн продукции поступили через многосторонний автомобильный грузопассажирский пункт пропуска Шумилкино в Печорском районе.

При проведении ветеринарного контроля было выявлено несоответствие информации, указанной на маркировочных этикетках об условиях хранения товара, касающихся температурного режима. Выпуск товара был разрешен только после проведения лабораторных исследований по показателям безопасности и предоставления госветслужбой Таиланда дополнения к ветеринарному сертификату на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского экономического союза пищевую продукцию.