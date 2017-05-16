Благотворительный автопробег в честь 150-летия Российского Красного Креста прошел в Псковской области

10:17, 16 мая 2017, ПАИ

15 мая стартовал благотворительный автопробег, приуроченный к 150-летию гуманитарной и благотворительной деятельности Российского Красного Креста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе этой организации.

Автопробег начался с флешмоба на Октябрьской площади города, где более 100 молодых добровольцев танцевали, завлекая в свои ряды прохожих, а в конце выстроились в форме креста.

Позже кортеж с добровольцами и гостями Псковского Красного Креста отправился в Пустошкинский центр культуры, где собрались более 400 гостей и друзей на праздничную встречу «150 лет служения идеалам Добра и Милосердия».

Открыл торжественное мероприятие глава Пустошкинского района Юрий Жуков. С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Псковского регионального отделения Красного Креста Петр Василевский. Он отметил, что Российский Красный Крест выполняет ответственную и высочайшую миссию по спасению людей, страдающих во время войны, голода и болезней, от социальной несправедливости, человеческой жестокости и разрушительных сил природы.

По словам председателя, Псковский Красный Крест делает все необходимое для сохранения действующих программ по оказанию помощи и прилагает большие усилия, чтобы сами псковичи стали активными участниками благородных миссий добра, гуманизма и милосердия.

Со словами благодарности за работу и поздравлениями с юбилеем к волонтерам и сотрудникам Красного Креста обратились начальник управления внутренней политики администрации Псковской области Оксана Иванова , начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, помощник депутата Госдумы РФ Александра Козловского, руководитель МУП «Пустошкинская типография» Александр Терентьев, представитель Псковской городской Думы Ольга Друганова.

Церемонию поздравлений завершил председатель отделения Красного Креста Петр Василевский вручением благодарственных писем и ценных подарков активным добровольцам местных отделений Псковского Красного Креста.