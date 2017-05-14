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Пытавшаяся приобрести мебель через Интернет великолучанка лишилась денег

Неизвестные путем обмана завладели деньгами великолучанки, пытавшейся приобрести мебель через Интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, 15 мая жительница Великих Лук на одном из сайтов увидела объявление о продаже кухонного гарнитура. Женщина связалась по телефону с продавцами, и ей предложили перечислить за товар 50 тысяч рублей. Великолучанка перевела эту сумму на указанные адреса, однако после этого представители «фирмы» перестали выходить с ней на контакт.

Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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