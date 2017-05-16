Сбором виноградной улитки займутся псковские предприниматели

11:35, 16 мая 2017, ПАИ

Администрация Псковской области внесла изменения в Правила использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона, которое проходит сегодня, 16 мая, поправки предусматривают возможность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлять сбор виноградной улитки в промышленных целях.

По оценкам специалистов, в Псковской области имеется значительное количество этих моллюсков, переработанная виноградная улитка пользуется спросом на рынках западной Европы. В пояснительной записке говорится, что отлов виноградной улитки в промышленных целях обеспечивает рациональное использование вида, так как проектом предусмотрен минимально допустимый для сбора диаметр панциря улиток, что исключает нанесение ущерба популяции. По мнению авторов поправок, это даст толчок к появлению развитию предприятий по переработке виноградной улитки, появлению дополнительных рабочих мест, а также обеспечит дополнительный доход населению, осуществляющему сбор виноградной улитки.

Председатель областного комитета по природопользованию Виктор Мусатов пояснил, что принятие постановления даст дополнительный доход населению Невельского, Пустошкинского, Локнянского и Великолукского районов. По его словам, объемы оцениваются в сотни килограммов. А в период сбора улиток будут заняты сотник жителей области.