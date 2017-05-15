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Культура

К открытию фестиваля «Другое искусство» готовятся в Пскове

Завтра, 17 мая, в Пскове состоится открытие фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

В 15:00 на пешеходной части улицы Пушкина состоится уличное представление от «Упсала — цирка» (Санкт-Петербург). Вход на представление будет свободным для всех желающих.

Подопечные интернатов Псковской области для детей с особенностями развития, Центра лечебной педагогики (Псков), а также жители и гости города приглашаются к участию.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

В это же время в Детском парке начнет работу ярмарка «Путешествие вещей». С 15:00 до 18:00 гости фестиваля будут продавать привезенные с собой поделки, картины и другие предметы hand-made. В 16:00 недалеко от ярмарки начнется перфоманс - рисование с художником Александром Некрасовым из музея «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург). Учащиеся и подопечные школ-интернатов региона для детей с особенностями развития под руководством мастера в режиме реального времени будут рисовать акриловыми красками на пластиковых панелях, после чего созданные картины соберут в кубы, которые останутся как арт-объекты в Детском парке на протяжении всего фестиваля.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

В 17:30 состоится открытие выставки «Красота на ощупь» слепоглухого скульптора из Москвы и слепоглухого художника из Петербурга. Презентация состоится в фойе (музее) Псковского академического театра драмы. Вход свободный.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство» начнется в 18:30 на большой сцене театра. После официальной части гости увидят спектакль «Истории об очень симпатичных, или пространство доверия», созданного интегрированной театральной студией «Круг» (Москва). Вход на открытие по бесплатным пригласительным билетам.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Презентация баннерной выставки, запланированная на 17 мая, переносится на 20 мая. О времени открытия выставки организаторы сообщат позднее.

Полную программу «Другого искусства» можно посмотреть тут.

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