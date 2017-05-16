До 17 мая юные псковичи могут представить свои работы на конкурс «Полицейский Дядя Стёпа»

10:23, 16 мая 2017, ПАИ

В Псковской области продолжается первый этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа», посвященный 300-летию российской полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возраст конкурсантов - от 6 до 14 лет. Участникам предлагается изготовить тематическую поделку из любого материала и любого размера. По результатам первого этапа конкурса жюри выберет три лучшие работы, которые отправятся в МВД России для участия в следующем этапе.

Победители конкурса определятся путем онлайн-голосования на официальном интернет-сайте ведомства и аккаунтах ведомства в социальных сетях.

Поделки следует направлять по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 48, отделение информации и общественных связей УМВД России по Псковской области, телефоны (921) 607-37-05, (8112) 59-24-70. Работы принимаются в срок до 17 мая (включительно). В заявке необходимо указать название работы, материал, из которого она создана, фамилию, имя и возраст автора, его место жительства, а также контактный телефон и e-mail.

Добавим, организаторами конкурса на региональном уровне выступают Общественный совет при УМВД России по Псковской области и отделение информации и общественных связей ведомства.

