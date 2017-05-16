Псковские курсанты ФСИН победили в турнире по мини-футболу среди силовых ведомств региона

15:12, 16 мая 2017, ПАИ

Команда Псковского филиала Академии ФСИН России стала победителем турнира по мини-футболу футболу на кубок Псковского регионального отделения общества «Динамо» среди силовых ведомств региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Всего в турнире сражались десять команд. Псковский филиал академии представляла игроки «Академии ФСИН России», которые в финале одержали победу со счетом 3:1 над командой «Росгвардия», второй раз подряд взяв «золото» на этом турнире.

«Это хорошее завершение мини-футбольного сезона 2016-2017! Будем дальше тренироваться и стремиться только к победе», – отметил курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Сергей Титов, являющийся капитаном и вратарем в футбольной команде.